Летевший в Москву самолёт вынужденно сел в Омске из-за плохого самочувствия пассажира

Пассажирский самолёт Boeing авиакомпании S7 Airlines, который летел из Барнаула в Москву, совершил незапланированную посадку в Омске из-за плохого самочувствия пассажира.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании.

«Самолёт совершил посадку в Омске в 8:35 (5:35 мск) из-за того, что одному из пассажиров внезапно стало плохо», — заявил он.

По его словам, посадка прошла успешно, пассажир был госпитализирован.

Он добавил, что вылет самолёта запланирован на 14:00 (11:00 мск).

Ранее Nation News передавал, что в Санкт-Петербурге совершил экстренную посадку самолёт, выполнявший рейс из Шанхая в Хельсинки.