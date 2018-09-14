Летевший в Москву самолёт вынужденно сел в Омске из-за плохого самочувствия пассажира

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Пассажирский самолёт Boeing авиакомпании S7 Airlines, который летел из Барнаула в Москву, совершил незапланированную посадку в Омске из-за плохого самочувствия пассажира.
Летевший в Москву самолёт вынужденно сел в Омске из-за плохого самочувствия пассажира
  • © pixabay.com

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании. 

«Самолёт совершил посадку в Омске в 8:35 (5:35 мск) из-за того, что одному из пассажиров внезапно стало плохо», — заявил он. 

По его словам, посадка прошла успешно, пассажир был госпитализирован. 

Он добавил, что вылет самолёта запланирован на 14:00 (11:00 мск).

Ранее Nation News передавал, что в Санкт-Петербурге совершил экстренную посадку самолёт, выполнявший рейс из Шанхая в Хельсинки.

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