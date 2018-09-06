СМИ: В аэропорту Пулково экстренно приземлился самолёт, летевший из Шанхая в Хельсинки
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Как утверждается, одна из пассажирок — уроженка Китая — почувствовала себя плохо и обратилась к членам экипажа.
По словам источника, у женщины проблемы с сердцем. Прибывшие в аэропорт врачи скорой помощи решили госпитализировать пассажирку, в больницу отправился и её супруг.
Самолёт продолжил свой путь в Финляндию.
Источник отметил, что информацию об инциденте передадут в посольство КНР в России.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как пассажир рейса Москва — Душанбе ударил бортпроводницу по голове из-за сделанного ему замечания, а также угрожал другим пассажирам якобы заложенной бомбой.