СМИ: В аэропорту Пулково экстренно приземлился самолёт, летевший из Шанхая в Хельсинки

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В петербургском аэропорту Пулково экстренно приземлился самолёт, летевший из Шанхая в Хельсинки, передаёт Nation News со ссылкой на источник.
СМИ: В аэропорту Пулково экстренно приземлился самолёт, летевший из Шанхая в Хельсинки
  • © pixabay.com

Как утверждается, одна из пассажирок — уроженка Китая — почувствовала себя плохо и обратилась к членам экипажа.

По словам источника, у женщины проблемы с сердцем. Прибывшие в аэропорт врачи скорой помощи решили госпитализировать пассажирку, в больницу отправился и её супруг.

Самолёт продолжил свой путь в Финляндию.

Источник отметил, что информацию об инциденте передадут в посольство КНР в России.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как пассажир рейса Москва — Душанбе ударил бортпроводницу по голове из-за сделанного ему замечания, а также угрожал другим пассажирам якобы заложенной бомбой.

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