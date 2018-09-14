Поклонская прокомментировала объединение думских комиссий по этике и контролю за доходами

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала объединение комиссий по этике и контролю за доходами, отметив, что будет следить за судьбой всех кейсов, собранных ею на посту председателя комиссии по достоверности сведений об имуществе парламентариев.

«Со своей стороны постараюсь отследить судьбу всех кейсов, которые были собраны мной и рассмотрены на теперь уже точно последнем заседании комиссии по конфликту интересов», — написала депутат в «Вконтакте».

По словам Поклонской, ничего неожиданного в реорганизации двух думских комиссий нет.

Ранее в Госдуме объединили комиссии по этике и контролю за доходами.

В октябре 2016 года комиссию по контролю за доходами возглавила депутат Наталья Поклонская.

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