Поклонская прокомментировала объединение думских комиссий по этике и контролю за доходами
«Со своей стороны постараюсь отследить судьбу всех кейсов, которые были собраны мной и рассмотрены на теперь уже точно последнем заседании комиссии по конфликту интересов», — написала депутат в «Вконтакте».
По словам Поклонской, ничего неожиданного в реорганизации двух думских комиссий нет.
Ранее в Госдуме объединили комиссии по этике и контролю за доходами.
В октябре 2016 года комиссию по контролю за доходами возглавила депутат Наталья Поклонская.