В Иванове против жителя возбудили дело за несообщение о связях знакомого с боевиками

В Ивановской области возбудили дело против местного жителя, который не сообщил о том, что его знакомый участвует в деятельности незаконного вооружённого формирования на территории Ирака и Сирии.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ России по региону.

«Следственным отделением УФСБ России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по ст. 205.6 УК России («Несообщение о преступлении») в отношении жителя Ивановской области 1997 года рождения», — заявили в ФСБ.

По данным спецслужбы, подозреваемый во время переписки со своим знакомым в соцсети узнал, что тот участвует в деятельности незаконного вооружённого формирования. Отмечается, что при этом он имел реальную возможность передать эту информацию уполномоченным органам власти.

Санкция статьи предусматривает штраф, обязательные работы или лишение свободы сроком до одного года.

Ранее стало известно, что из Греции экстрадировали россиянина, участвовавшего в боях в Сирии на стороне боевиков.