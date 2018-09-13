Симоньян рассказала об условиях Петрова и Боширова для проведения интервью
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«Они поставили несколько условий. Они сказали, что они не хотят, чтобы это интервью было в студии… они сказали, что они приедут куда-то, где людей нет, где я сама их встречу, сама провожу, и максимум, чтобы был оператор с камерой», — заявила она.
Симоньян также рассказала, что Петров и Боширов не хотели общаться в формате пресс-конференции.
«Они нервничали, сильно нервничали, очень потели, хотя я им даже налила немножко коньячку для храбрости… Они потели, вытирали лоб, что, конечно, бывает, когда люди нервничают. Опять-таки этому может быть множество причин. Я так понимаю, они первый раз давали интервью. Когда люди первый раз в жизни дают интервью, они нервничают. Может, они нервничали по другим причинам», — добавила она.
Ранее Симоньян рассказала, как снималось интервью с Петровым и Бошировым.
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