В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности

В Татарстане объявили штормовое предупреждение, сообщает «Реальное время».

Как рассказали в региональном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 14 по 19 сентября местами сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.

В МЧС пояснили, что высокая пожарная опасность ожидается на территории Кайбицкого, Верхнеуслонского, Апастовского, Камско-Устьинского, Буинского, Тетюшского, Спасского, Алькеевского, Нурлатского, Мензелинского, Актанышского и Агрызского районов.

Чрезвычайный уровень сохранится в Дрожжановском и Лаишевском районах.

Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что в Кемеровской области предупредили о дожде со снегом.