В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности

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В Татарстане объявили штормовое предупреждение, сообщает «Реальное время».
В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности
  • РИА Новости

Как рассказали в региональном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 14 по 19 сентября местами сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.

В МЧС пояснили, что высокая пожарная опасность ожидается на территории Кайбицкого, Верхнеуслонского, Апастовского, Камско-Устьинского, Буинского, Тетюшского, Спасского, Алькеевского, Нурлатского, Мензелинского, Актанышского и Агрызского районов.

Чрезвычайный уровень сохранится в Дрожжановском и Лаишевском районах.

Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что в Кемеровской области предупредили о дожде со снегом.

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