Российским студентам предложили выдавать паспорта талантов

Руководство кафедры инженерной кибернетики Национального исследовательского технологического университета МИСиС предложило выдавать российским студентам паспорта талантов.

Заведующая кафедрой ИК НИТУ МИСиС Ольга Ускова в беседе с RT пояснила, что российские компании при наборе новых сотрудников сталкиваются с отсутствием объективных данных об их способностях и профессиональных возможностях.

В свою очередь, выпускники не всегда могут найти место работы, которое позволит им полностью реализовать свой потенциал. При этом около трети из них не оправдывают ожиданий работодателя.

Для решения проблемы предлагается выдавать выпускникам вузов паспорта талантов. Их предполагается формировать путём тестирования студентов по разработанной методике начиная с 1-го курса. В финальную версию паспорта войдут данные об успеваемости студента, его готовности работать на предприятиях определённого уровня, востребованности, умении работать в коллективе, креативности и нестандартности мышления, нацеленности на достижение поставленных целей.

Ускова подчеркнула, что такой паспорт — «это своего рода авторитетное и объективное резюме, риски ошибки с выбором работы у ребят будут практически сведены к нулю». Она отметила, что инициатива уже получила широкую поддержку со стороны как работодателей, так и университетов.

По словам эксперта Управления академической экспертизы НИУ ВШЭ Алёны Нестеренко, «выдача паспорта таланта — это своевременное и необходимое предложение».

«Его наличие позволит выпускнику российских университетов чётко осознавать свои возможности в достижении поставленных целей. Это знак его качества», — сказала эксперт.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, что студенты, поступающие в медицинские вузы, набрали самые высокие баллы в рамках Единого государственного экзамена.