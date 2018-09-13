СК начал проверку сообщений о травмировании ребёнка дверями автобуса в Москве

Следователи организовали проверку информации СМИ о травмировании ребёнка дверями при выходе из автобуса в Москве. Об этом сообщается на сайте столичного ГСУ СК.

«Из информационного сообщения на одном из интернет-сайтов следует, что ребёнок не успел выйти из автобуса, в то время как водитель уже начал закрывать двери, в результате чего девочка получила травму стопы», — заявили в ведомстве.

По данным СМИ, инцидент произошёл на Угличской улице.

В рамках проверки следователи намерены установить обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее URA.RU передавало, что в Екатеринбурге начали проверку сообщений о водителе, который высадил из маршрутки беременную пассажирку.