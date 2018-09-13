В Екатеринбурге проверяют сообщения о водителе, высадившем из маршрутки беременную пассажирку
- РИА Новости
Как сообщается, женщина потребовала, чтобы водитель перестал разговаривать по телефону во время движения.
«Будет дана оценка соблюдению прав пассажира при проезде в общественном транспорте, запрошена соответствующая документация в транспортной компании», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что при наличии оснований по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Кроме того, в ведомстве напомнили, что использование телефона водителем во время движения транспортного средства грозит административной ответственностью — штрафом в 1,5 тыс. рублей.
Ранее «Реальное время» сообщало, что Следственное управление СК России по Башкирии организовало проверку в отношении водителя маршрутного автобуса, высадившего детей поздним вечером в Уфе.