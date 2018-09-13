В Екатеринбурге проверяют сообщения о водителе, высадившем из маршрутки беременную пассажирку

В Екатеринбурге начали проверку сообщений о водителе, который высадил из маршрутки беременную пассажирку. Об этом информирует URA.RU со ссылкой на региональную прокуратуру.

Как сообщается, женщина потребовала, чтобы водитель перестал разговаривать по телефону во время движения.

«Будет дана оценка соблюдению прав пассажира при проезде в общественном транспорте, запрошена соответствующая документация в транспортной компании», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что при наличии оснований по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что использование телефона водителем во время движения транспортного средства грозит административной ответственностью — штрафом в 1,5 тыс. рублей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Следственное управление СК России по Башкирии организовало проверку в отношении водителя маршрутного автобуса, высадившего детей поздним вечером в Уфе.