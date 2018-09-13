В СК опровергли сообщения о вызове экс-главы МЧС Пучкова на допрос
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Появившаяся в СМИ информация о вызове на допрос в Следственный комитет России бывшего главы МЧС России Владимира Пучкова не соответствует действительности», — сказала она.
Петренко уточнила, что Пучкова не допрашивали ни в качестве свидетеля, ни в каком-либо ином статусе.
Ранее СМИ сообщали, что Пучков был вызван следователями на допрос. В частности, РБК писало, что его вызвали в связи с уголовным делом, которое касается злоупотреблений должностными полномочиями.