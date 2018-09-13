В СК опровергли сообщения о вызове экс-главы МЧС Пучкова на допрос‍

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Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что появившаяся ранее в СМИ информация о вызове на допрос бывшего главы МЧС Владимира Пучкова не соответствует действительности.
В СК опровергли сообщения о вызове экс-главы МЧС Пучкова на допрос‍
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости

«Появившаяся в СМИ информация о вызове на допрос в Следственный комитет России бывшего главы МЧС России Владимира Пучкова не соответствует действительности», — сказала она.

Петренко уточнила, что Пучкова не допрашивали ни в качестве свидетеля, ни в каком-либо ином статусе.

Ранее СМИ сообщали, что Пучков был вызван следователями на допрос. В частности, РБК писало, что его вызвали в связи с уголовным делом, которое касается злоупотреблений должностными полномочиями.


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