В СК опровергли сообщения о вызове экс-главы МЧС Пучкова на допрос‍

Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что появившаяся ранее в СМИ информация о вызове на допрос бывшего главы МЧС Владимира Пучкова не соответствует действительности.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Появившаяся в СМИ информация о вызове на допрос в Следственный комитет России бывшего главы МЧС России Владимира Пучкова не соответствует действительности», — сказала она.

Петренко уточнила, что Пучкова не допрашивали ни в качестве свидетеля, ни в каком-либо ином статусе.

Ранее СМИ сообщали, что Пучков был вызван следователями на допрос. В частности, РБК писало, что его вызвали в связи с уголовным делом, которое касается злоупотреблений должностными полномочиями.





