Аксёнов прокомментировал отставку министра транспорта Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что министр транспорта республики Юрий Овсянников подал в отставку, не выполнив поставленные перед ним задачи.

Об этом Аксёнов написал в своём Facebook.

По его словам, ему доложили, что Овсянников написал заявление об увольнении по собственному желанию.

«Это одно из немногих правильных решений Юрия Петровича. Задачи, которые были поставлены перед министром транспорта, не были выполнены, а принятые управленческие решения заслуживают неудовлетворительной оценки», — заявил он.

Глава Крыма пояснил, что министр не принял действенных мер по оптимизации дорожной сети, работе общественного транспорта, соблюдению расписания крымскими перевозчиками.

«Кадровые обновления абсолютно естественны и будут продолжаться», — заключил Аксёнов.

Ранее стало известно, что Овсянников принял решение покинуть пост министра транспорта Крыма.