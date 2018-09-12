Малый противолодочный корабль ЧФ провёл учения по поиску сверхмалых подлодок
- РИА Новости
Цель занятий — поиск и обнаружение беспилотных радиоуправляемых подводных аппаратов и управляемых подводных мини-лодок с экипажем до трёх человек.
Использовались стандартные и специальные настройки гидроакустических станций, позволяющие определять характеристики и классифицировать подводные объекты, которые маскируются под элементы рельефа дна или морскую фауну.
Как отметили в пресс-службе, результаты манёвров продемонстрировали готовность экипажа к выполнению такого рода задач.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал старт учений «Восток-2018».