Малый противолодочный корабль ЧФ провёл учения по поиску сверхмалых подлодок

Малый противолодочный корабль Черноморского флота «Суздалец» принял участие в учениях в рамках выполнения плана боевой подготовки, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Цель занятий — поиск и обнаружение беспилотных радиоуправляемых подводных аппаратов и управляемых подводных мини-лодок с экипажем до трёх человек.

Использовались стандартные и специальные настройки гидроакустических станций, позволяющие определять характеристики и классифицировать подводные объекты, которые маскируются под элементы рельефа дна или морскую фауну.

Как отметили в пресс-службе, результаты манёвров продемонстрировали готовность экипажа к выполнению такого рода задач.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал старт учений «Восток-2018».