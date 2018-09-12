Кадыров пригласил Медведева на празднование 200-летия Грозного
- РИА Новости
«Приближается большой праздник — 200-летие Грозного. Вы знаете, в каком состоянии мы получили Грозный, и на сегодняшний день мы готовимся к празднику и надеемся, если будет у вас время, приедете тоже. Очень приглашаем», — сказал Кадыров.
Глава Чечни подчеркнул, что Медведев лично принимал участие в восстановлении Грозного.
Премьер поблагодарил за приглашение и пообещал посмотреть свой график.
Ранее Медведев в разговоре с Кадыровым заявил, что Республика Чечня становится самодостаточным регионом.