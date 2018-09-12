Кадыров пригласил Медведева на празднование 200-летия Грозного

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Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил премьер-министра России Дмитрия Медведева на празднование 200-летия города Грозного, сообщает РИА Новости.
Кадыров пригласил Медведева на празднование 200-летия Грозного
  • РИА Новости

«Приближается большой праздник — 200-летие Грозного. Вы знаете, в каком состоянии мы получили Грозный, и на сегодняшний день мы готовимся к празднику и надеемся, если будет у вас время, приедете тоже. Очень приглашаем», — сказал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что Медведев лично принимал участие в восстановлении Грозного.

Премьер поблагодарил за приглашение и пообещал посмотреть свой график.

Ранее Медведев в разговоре с Кадыровым заявил, что Республика Чечня становится самодостаточным регионом.

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