Минтранс поддержал предложение по установке тахографов в такси

Министр транспорта России Евгений Дитрих поддержал предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева об оснащении такси тахографами или их аналогами (копия письма есть в распоряжении RT). Отмечается, что в настоящее время данный вопрос прорабатывается различными ведомствами.

«Для достижения указанных целей (обеспечения соблюдения требований трудового законодательства. — RT) считаем возможным использование цифровых тахографов, оснащённых модулем дистанционной передачи информации о режимах труда и отдыха в центр обработки данных, обеспечивающих идентификацию водителей, в том числе с использованием водительских удостоверений с цифровым чипом», — говорится в письме.

В конце июня депутат Иван Сухарев подготовил запрос в Минтранс с предложением обязать таксистов оборудовать автомобиль специальными приборами — тахографами, позволяющими контролировать время в пути и отдых. По мнению парламентария, установка тахографов позволит избежать переутомления на дорогах, а значит, снизить риск ДТП.