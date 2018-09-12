Минтранс поддержал предложение по установке тахографов в такси
- РИА Новости
«Для достижения указанных целей (обеспечения соблюдения требований трудового законодательства. — RT) считаем возможным использование цифровых тахографов, оснащённых модулем дистанционной передачи информации о режимах труда и отдыха в центр обработки данных, обеспечивающих идентификацию водителей, в том числе с использованием водительских удостоверений с цифровым чипом», — говорится в письме.
В конце июня депутат Иван Сухарев подготовил запрос в Минтранс с предложением обязать таксистов оборудовать автомобиль специальными приборами — тахографами, позволяющими контролировать время в пути и отдых. По мнению парламентария, установка тахографов позволит избежать переутомления на дорогах, а значит, снизить риск ДТП.