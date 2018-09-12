Минтранс поддержал предложение по установке тахографов в такси

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Министр транспорта России Евгений Дитрих поддержал предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева об оснащении такси тахографами или их аналогами (копия письма есть в распоряжении RT). Отмечается, что в настоящее время данный вопрос прорабатывается различными ведомствами.
Минтранс поддержал предложение по установке тахографов в такси
  • РИА Новости

«Для достижения указанных целей (обеспечения соблюдения требований трудового законодательства. — RT) считаем возможным использование цифровых тахографов, оснащённых модулем дистанционной передачи информации о режимах труда и отдыха в центр обработки данных, обеспечивающих идентификацию водителей, в том числе с использованием водительских удостоверений с цифровым чипом», — говорится в письме.

В конце июня депутат Иван Сухарев подготовил запрос в Минтранс с предложением обязать таксистов оборудовать автомобиль специальными приборами — тахографами, позволяющими контролировать время в пути и отдых. По мнению парламентария, установка тахографов позволит избежать переутомления на дорогах, а значит, снизить риск ДТП.

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