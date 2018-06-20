В Госдуме предложили обязать таксистов установить тахографы

Депутат Иван Сухарев подготовил запрос в Минтранс с предложением обязать таксистов оборудовать автомобиль специальными приборами — тахографами, позволяющими контролировать время в пути и отдых. По мнению парламентария, установка тахографов позволит избежать переутомления на дорогах, а значит, снизить риск аварий и автокатастроф. Об этом Сухарев рассказал RT .

Депутат пояснил, что вся информация о деятельности водителя фиксируется прибором и поступает на индивидуальную карту. Такая карточка позволяет идентифицировать работника и хранить данные о периодах его работы и отдыха при вождении.

«Европейский опыт свидетельствует: благодаря тахографам аварийность и смертность на дорогах снижается на 20—30%. Такие результаты возможны за счёт того, что водитель не может работать в ущерб безопасности по 20 часов. К чему это приводит, мы видели недавно в центре Москвы, когда уснувший таксист протаранил пешеходов. Поэтому считаю, что необходимо в самое ближайшее время ввести обязательную установку на машины такси тахографов и ужесточить ответственность за их отсутствие», - считает парламентарий.

18 июня Таганский суд Москвы арестовал на два месяца таксиста, который выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов на улице Ильинке.