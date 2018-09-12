Бомбардировщики Ту-95МС поразили цели крылатыми ракетами на учениях «Восток-2018»
- РИА Новости
Как говорится в поступившем в распоряжение RT пресс-релизе, они выполнили практические пуски крылатых ракет с высоты более 5 км по наземным целям на полигоне «Телемба» в Бурятии.
Отмечается, что заданные мишени были успешно поражены, что зафиксировано средствами объективного контроля.
Взлёт был осуществлён с аэродрома, расположенного на расстоянии свыше 2 тыс. км от мишенного полигона. Авиационное прикрытие выполняли экипажи истребителей Су-35С ВВО, во время полёта Ту-95МС дозаправились в воздухе от Ил-78.
Манёвры «Восток-2018» стартовали 11 сентября.