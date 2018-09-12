Бомбардировщики Ту-95МС поразили цели крылатыми ракетами на учениях «Восток-2018»

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Стратегические бомбардировщики ВКС России Ту-95МС в рамках учений «Восток-2018» провели пуски крылатых ракет, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Бомбардировщики Ту-95МС поразили цели крылатыми ракетами на учениях «Восток-2018»
  • РИА Новости

Как говорится в поступившем в распоряжение RT пресс-релизе, они выполнили практические пуски крылатых ракет с высоты более 5 км по наземным целям на полигоне «Телемба» в Бурятии.

Отмечается, что заданные мишени были успешно поражены, что зафиксировано средствами объективного контроля.

Взлёт был осуществлён с аэродрома, расположенного на расстоянии свыше 2 тыс. км от мишенного полигона. Авиационное прикрытие выполняли экипажи истребителей Су-35С ВВО, во время полёта Ту-95МС дозаправились в воздухе от Ил-78.

Манёвры «Восток-2018» стартовали 11 сентября.

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