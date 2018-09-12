Эксперт объяснил отказ США допустить российский Ту-214 к наблюдательным полётам

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал в беседе с RT решение США не допустить российский самолёт Ту-214 к полётам по Договору по открытому небу.

«Это договор, безусловно, нужен. Он помогает укреплять доверие между государствами. Есть несколько причин, почему США не хотят сертифицировать наш самолёт. Они ревниво относятся к той информации, которую он может зафиксировать. Вторая причина заключается в том, что их самолёты, которые включены в программу открытого неба, значительно уступают по своим технико-технологическим возможностям российской аппаратуре. Они никак не могут получить деньги на обновление авиационного парка, не хотят становиться в позу, ущербную для своей страны, — заявил Литовкин.

По мнению эксперта, США выполняют международные договоры только тогда, «когда им это выгодно».

«Когда им невыгодно, они наплевательски относятся к международному праву. Нет ничего удивительного в том, что они отказываются сертифицировать наш самолёт», — заключил Литовкин.

Ранее США не допустили российский самолёт Ту-214ОН к полётам по Договору по открытому небу.