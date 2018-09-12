Предпринимателей в России могут освободить от части налогов за приём осуждённых на работу

Предпринимателей, привлекающих к труду заключённых в российских колониях, могут освободить от части налогов на прибыль и имущество, сообщает «Парламентская газета».

Соответствующий законопроект разработал и направил на согласование в правительство глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов.

Он считает, что такие меры позволят выплатить средства из зарплат заключённых потерпевшим и социализировать самих заключённых.

Из пояснительной записки следует, что на работу устроены только 37% (или 160 тыс.) отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Как отметил Кутепов, есть ряд примеров, когда заключённые освобождаются и остаются работать на производстве.

«Это одна из важнейших мер ресоциализации, так как по статистике 2017 года повторно попадают в тюрьму 53,5% людей, отбывших наказание, и из них 92% совершают рецидив из-за тяжёлой финансовой ситуации и отсутствия работы», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что число безработных в России снизилось более чем на 12% с начала года.