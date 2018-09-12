Старшую из сестёр Хачатурян отправили на психиатрическую экспертизу

Кристина, старшая из трех сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, направлена на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

«Старшая из трех сестёр, которых следствие обвиняет в убийстве отца этапирована из СИЗО №6 в институт имени Сербского», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что младшую из трёх сестёр Хачатурян поместили в психиатрическую лечебницу при следственном изоляторе «Бутырка».

28 июля в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве было найдено тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди. Все три сестры признали вину по делу об убийстве и дали развёрнутые показания следователю.