Жириновский оценил обращение Золотова к Навальному

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский оценил заявления главы Росгвардии Виктора Золотова, который вызвал на поединок блогера Алексея Навального.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Наконец-то нашёлся человек, который готов в открытом поединке защитить честь страны и честь русских офицеров», — отметил Жириновский.

По его словам, нужно дать всем понять, что никто не позволит издеваться над Россией.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что готов предоставить ринг для проведения боксёрского поединка между Золотовым и Навальным.