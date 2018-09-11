Российские военнослужащие провели десантирование на учениях в Абхазии

Подразделения Южного военного округа и морская пехота Черноморского флота провели десантирование и учебный бой на прибрежной линии полигона Нагвалоу в Абхазии, сообщает «Крыминформ».

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Об этом заявил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев. Тактический воздушный десант ротной тактической группы обеспечил прикрытие морпехов в момент их десантирования в район учебно-боевой операции. С полигона Цабал транспортно-штурмовые вертолёты Ми-8АМТШ оперативно доставили личный состав базы в назначенный район. Во время десантирования прикрытием войск занимались боевые вертолёты Ка-52 «Аллигатор». Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН оценил российские военные учения «Восток-2018», проводимые совместно с Китаем.