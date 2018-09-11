Суд продлил домашний арест фигуранток дела «Нового величия» до 13 декабря

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Фигурантки дела об экстремистском сообществе «Новое величие» Анна Павликова и Мария Дубовик останутся под домашним арестом до 13 декабря. Такое решение вынес Дорогомиловский суд Москвы, сообщает РИА Новости.
Суд продлил домашний арест фигуранток дела «Нового величия» до 13 декабря
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок содержания под домашним арестом до 13 декабря», — вынесла решение судья Ольга Быковская.

Адвокаты обвиняемых Ольга Карлова и Максим Пашков в ходе заседания просили не удовлетворять ходатайство следствия. Защита настаивала на изменении меры пресечения для девушек на подписку о невыезде.

В середине августа Анна Павликова и Мария Дубовик были переведены из СИЗО под домашний арест.

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