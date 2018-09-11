Суд продлил домашний арест фигуранток дела «Нового величия» до 13 декабря
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«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок содержания под домашним арестом до 13 декабря», — вынесла решение судья Ольга Быковская.
Адвокаты обвиняемых Ольга Карлова и Максим Пашков в ходе заседания просили не удовлетворять ходатайство следствия. Защита настаивала на изменении меры пресечения для девушек на подписку о невыезде.
В середине августа Анна Павликова и Мария Дубовик были переведены из СИЗО под домашний арест.