Президиум Мосгорсуда отменил арест фигурантки по делу «Нового величия»

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Президиум Московского городского суда отменил решение об аресте участницы экстремистской организации «Новое величие» Марии Дубовик. Об этом сообщает РИА Новости.
Президиум Мосгорсуда отменил арест фигурантки по делу «Нового величия»
  • РИА Новости

«Суд постановил: апелляционное постановление Мосгорсуда отменить, направить дело на новое рассмотрение», — огласил решение председательствующий судья президиума.

Ранее Дорогомиловский районный суд Москвы одобрил ходатайство следствия о переводе 19-летней Дубовик из следственного изолятора под домашний арест.

Такую же меру пресечения суд выбрал и для другой фигурантки уголовного дела, Анны Павликовой.

В марте десять участников движения «Новое величие» арестовали в Москве по обвинению в организации экстремистского сообщества. 

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