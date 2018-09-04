Президиум Мосгорсуда отменил арест фигурантки по делу «Нового величия»

Президиум Московского городского суда отменил решение об аресте участницы экстремистской организации «Новое величие» Марии Дубовик. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд постановил: апелляционное постановление Мосгорсуда отменить, направить дело на новое рассмотрение», — огласил решение председательствующий судья президиума.

Ранее Дорогомиловский районный суд Москвы одобрил ходатайство следствия о переводе 19-летней Дубовик из следственного изолятора под домашний арест.

Такую же меру пресечения суд выбрал и для другой фигурантки уголовного дела, Анны Павликовой.

В марте десять участников движения «Новое величие» арестовали в Москве по обвинению в организации экстремистского сообщества.