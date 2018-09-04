Президиум Мосгорсуда отменил арест фигурантки по делу «Нового величия»
- РИА Новости
«Суд постановил: апелляционное постановление Мосгорсуда отменить, направить дело на новое рассмотрение», — огласил решение председательствующий судья президиума.
Ранее Дорогомиловский районный суд Москвы одобрил ходатайство следствия о переводе 19-летней Дубовик из следственного изолятора под домашний арест.
Такую же меру пресечения суд выбрал и для другой фигурантки уголовного дела, Анны Павликовой.
В марте десять участников движения «Новое величие» арестовали в Москве по обвинению в организации экстремистского сообщества.