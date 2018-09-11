Российские школьники завоевали призовые места на европейском конкурсе по обучению детей ПДД

Российские школьники взяли первое и второе места в Европейском образовательном конкурсе по обучению детей правилам дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства просвещения России.

«10 сентября в Будапеште (Венгрия) завершился 33-й Европейский образовательный конкурс по изучению и соблюдению правил дорожного движения. Россию на конкурсе представили две команды — юные инспекторы движения (ЮИД) из Тюменской области и Республики Татарстан, которые заняли первое и второе места соответственно», — сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что второе место школьники из России поделили с латвийцами. Третье место заняла команда из Сербии.

Конкурсантам предстояло пройти не только конкурсную программу, но и образовательные этапы. Школьникам было необходимо показать свои теоретические знания ПДД и практические навыки фигурного вождения велосипеда.

В конкурсе приняли участие 24 команды из 23 стран в возрасте от 10 до 12 лет. Участникам вручили медали, а победители получили кубки.

В начале августа команда школьников из России в составе четырёх человек завоевала четыре медали, включая одну золотую, на XV Международной географической олимпиаде.