СМИ: В России разработали ГОСТ по работе кемпингов

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В России разработали ГОСТ по работе кемпингов — оборудованных летних лагерей для автотуристов с местами для установки палаток. Он вступит в силу с 1 марта 2019 года, сообщают «Известия».
СМИ: В России разработали ГОСТ по работе кемпингов
  • ©pixabay.com

Нацстандарт подготовлен при поддержке департамента туризма и региональной политики Минкультуры и принят Росстандартом. Особое внимание в нём отводится организации отдыха для людей с инвалидностью.

Например, администрация кемпинга должна создавать условия для «преодоления ограничений жизнедеятельности людей с ограниченными физическими возможностями». Из ГОСТа следует, что на территории рекомендовано оборудовать пешеходные дорожки к местам общего пользования, по которым сможет беспрепятственно проехать инвалидная коляска.

Санитарно-гигиенический блок должен быть доступен для всех категорий маломобильных групп.

Среди других правил ГОСТа — необходимость сделать территорию огороженной и охраняемой.

Как отметили в пресс-службе Росстандарта, для разработки проекта взяли усреднённую европейскую модель.

В пресс-службе Минкультуры рассказали, что такой ГОСТ сделан впервые и служит своеобразным ориентиром для бизнеса.

Ранее сообщалось, что в Минстрое намерены разработать ГОСТ для автоматизированных парковок.

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