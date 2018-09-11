Глава ВЦИОМ назвал самый «несчастный» месяц для россиян

Россияне больше подвержены депрессии не в осенние месяцы, как это принято считать, а в феврале. Об этом RT на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке рассказал глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров.

«Самый «несчастный» месяц — это февраль. Минимум солнца и максимум негативных эмоций. Обострения осенью и весной тоже бывают. Я на самом деле никаких особых депрессионных приступов этой осенью не ожидаю. У нас насыщенная повестка дня. Главный запрос, который есть у общества, — запрос на экономический подъём. Тут не до депрессии», — отметил он.

В феврале глава ВЦИОМ рассказал, что около четверти российских граждан считают себя одинокими.

В Совете Федерации 2 февраля предложили подумать над возможным созданием в России министерств одиночества и счастья.