Глава ВЦИОМ назвал самый «несчастный» месяц для россиян
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«Самый «несчастный» месяц — это февраль. Минимум солнца и максимум негативных эмоций. Обострения осенью и весной тоже бывают. Я на самом деле никаких особых депрессионных приступов этой осенью не ожидаю. У нас насыщенная повестка дня. Главный запрос, который есть у общества, — запрос на экономический подъём. Тут не до депрессии», — отметил он.
В феврале глава ВЦИОМ рассказал, что около четверти российских граждан считают себя одинокими.
В Совете Федерации 2 февраля предложили подумать над возможным созданием в России министерств одиночества и счастья.