Один человек погиб в результате ДТП в Москве
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
«Грузовой автомобиль, по предварительным данным, столкнулся с семью автомобилями, которые остановились на запрещающий сигнал светофора на Варшавском шоссе», — сказал собеседник.
Отмечается, что на месте происшествия уже работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с двумя автомобилями погибли четыре человека.