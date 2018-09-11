Один человек погиб в результате ДТП в Москве

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Один человек погиб и трое пострадали в результате аварии на Варшавском шоссе в Москве.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

«Грузовой автомобиль, по предварительным данным, столкнулся с семью автомобилями, которые остановились на запрещающий сигнал светофора на Варшавском шоссе», — сказал собеседник.

Отмечается, что на месте происшествия уже работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с двумя автомобилями погибли четыре человека

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