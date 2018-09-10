В ЕС прокомментировали несогласованные акции в России
- Reuters
В ЕС выразили обеспокоенность задержаниями, отметив, что эти действия «препятствуют осуществлению свобод выражения, организаций и мирных собраний».
«Европейский союз ожидает, что российские власти в полной мере выполнят взятые на себя международные обязательства, в том числе в Совете Европы и ОБСЕ, по соблюдению основополагающих прав», — говорится в заявлении.
Ранее в МВД заявили, что около 100 человек задержаны за участие в несогласованных акциях в Москве и Санкт-Петербурге.
Также сообщалось о возбуждении двух уголовных дел по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.