В ЕС прокомментировали несогласованные акции в России

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Европейская внешнеполитическая служба прокомментировала несанкционированные акции, прошедшие 9 сентября в ряде городов России.
В ЕС прокомментировали несогласованные акции в России
  • Reuters

В ЕС выразили обеспокоенность задержаниями, отметив, что эти действия «препятствуют осуществлению свобод выражения, организаций и мирных собраний».

«Европейский союз ожидает, что российские власти в полной мере выполнят взятые на себя международные обязательства, в том числе в Совете Европы и ОБСЕ, по соблюдению основополагающих прав», — говорится в заявлении.

Ранее в МВД заявили, что около 100 человек задержаны за участие в несогласованных акциях в Москве и Санкт-Петербурге.

Также сообщалось о возбуждении двух уголовных дел по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

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