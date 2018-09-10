В Москве возбудили дело против ещё одного участника несогласованной акции
- РИА Новости
Об этом информирует ГСУ СК России по столице.
«По данным следствия, 9 сентября 2018 года мужчина, принимая участие в несанкционированной акции в центре Москвы, в ответ на законные требования сотрудника Национальной гвардии нанёс последнему удар в область головы», — отмечается в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК России. Следователи проводят комплекс действий для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее стало известно, что в Москве было возбуждено дело против участника несогласованной акции, который ударил полицейского.