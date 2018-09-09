В Москве возбуждено дело против ударившего полицейского участника несогласованной акции

Уголовное дело возбуждено по факту причинения телесных повреждений полицейскому на несанкционированной акции в центре Москвы, сообщает пресс-служба СУ СК по столице.

Как отмечается, дело заведено по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, мужчина в ответ на законные требования сотрудника правоохранительных органов нанёс ему удары в область головы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее МВД сообщило, что в Москве и Санкт-Петербурге задержаны около 100 участников несогласованных акций.