В Москве возбуждено дело против ударившего полицейского участника несогласованной акции
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Как отмечается, дело заведено по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).
По версии следствия, мужчина в ответ на законные требования сотрудника правоохранительных органов нанёс ему удары в область головы.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее МВД сообщило, что в Москве и Санкт-Петербурге задержаны около 100 участников несогласованных акций.