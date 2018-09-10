Счётная палата нашла нарушения в трёх вузах Татарстана на 8,5 млн рублей

Счётная палата обнаружила нарушения в трёх вузах Татарстана на 8,5 млн рублей, сообщает «Реальное время».

Это произошло по итогам проверки использования бюджетных средств, направленных на обеспечение деятельности институтов, подведомственных региональному Министерству образования и науки, в 2016—2018 годах.

Всего в республике три вуза финансируются из местного бюджета — Альметьевский государственный нефтяной институт, Альметьевский государственный институт муниципальной службы и Набережночелнинский государственный торгово-технологический институт.

Объём предоставленных им средств за отчётный период составил 408,4 млн рублей, уточнили в Счётной палате.

Среди нарушений — необоснованное списание горюче-смазочных материалов, приписки по командировочным расходам, нарушение по государственным закупкам и др.

Как подчеркнул заместитель министра образования и науки Татарстана Азат Шарапов, большая часть нарушений своевременно устраняется.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Счётная палата выявила нарушения на 1,8 трлн рублей за 2017 год.