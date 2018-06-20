Счётная палата выявила нарушения на 1,8 трлн рублей за 2017 год

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Счётная палата за 2017 год выявила нарушения на 1,865 трлн рублей.
Счётная палата выявила нарушения на 1,8 трлн рублей за 2017 год
  • РИА Новости

 Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Общая сумма выявленных нарушений, недостатков поступлений, использования средств составила 1,865 трлн рублей. Это почти вдвое больше, чем в 2016 году, и в 3,5 раза больше, чем в 2015 году», — сказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Уточняется, что по результатам проверок были открыты уголовные дела.

В декабре 2017 года kp.ru сообщало, что Счётная палата выявила нарушений на 1,9 трлн рублей за 2017 год.

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