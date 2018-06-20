Счётная палата выявила нарушения на 1,8 трлн рублей за 2017 год

Счётная палата за 2017 год выявила нарушения на 1,865 трлн рублей.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Общая сумма выявленных нарушений, недостатков поступлений, использования средств составила 1,865 трлн рублей. Это почти вдвое больше, чем в 2016 году, и в 3,5 раза больше, чем в 2015 году», — сказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Уточняется, что по результатам проверок были открыты уголовные дела.

В декабре 2017 года kp.ru сообщало, что Счётная палата выявила нарушений на 1,9 трлн рублей за 2017 год.