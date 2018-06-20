Счётная палата выявила нарушения на 1,8 трлн рублей за 2017 год
- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru».
«Общая сумма выявленных нарушений, недостатков поступлений, использования средств составила 1,865 трлн рублей. Это почти вдвое больше, чем в 2016 году, и в 3,5 раза больше, чем в 2015 году», — сказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
Уточняется, что по результатам проверок были открыты уголовные дела.
В декабре 2017 года kp.ru сообщало, что Счётная палата выявила нарушений на 1,9 трлн рублей за 2017 год.