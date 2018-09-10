Источник: украинец пожаловался на Жириновского в полицию после митинга в Москве
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Поступил материал проверки по заявлению гражданина 1980 года рождения, жителя Луганской области, о том, что на Пушкинской площади его ударил по лицу депутат Госдумы Жириновский», — заявил источник.
Он добавил, что правоохранители устанавливают, есть ли в действиях политика признаки преступления.
Ранее стало известно, что Жириновский стал участником потасовки во время несанкционированного митинга на Пушкинской площади в Москве.