Источник: украинец пожаловался на Жириновского в полицию после митинга в Москве

Полиция проводит проверку по факту заявления гражданина Украины, сообщившего, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский ударил его во время митинга в Москве.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Поступил материал проверки по заявлению гражданина 1980 года рождения, жителя Луганской области, о том, что на Пушкинской площади его ударил по лицу депутат Госдумы Жириновский», — заявил источник.

Он добавил, что правоохранители устанавливают, есть ли в действиях политика признаки преступления.

Ранее стало известно, что Жириновский стал участником потасовки во время несанкционированного митинга на Пушкинской площади в Москве.