В Хабаровском крае появился Совет по развитию добровольчества
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Его главная задача — поиск и устранение барьеров, мешающих развитию волонтёрской деятельности.
Участникам совета также предстоит давать консультации по вопросам развития движения, разрабатывать и обобщать рекомендации.
В комитете по молодёжной политике регионального правительства рассказали, что состав организации будет сформирован в сентябре.
В него, как отмечается, войдут представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, руководители добровольческих движений и организаций края.
В настоящее время в регионе действует более 100 волонтёрских организаций. В целом число жителей, вовлечённых в такую работу, превышает 27 тыс.
Ранее «Ридус» сообщал, что в Общественной палате прокомментировали вступивший в силу закон о добровольчестве.