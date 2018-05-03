В Общественной палате прокомментировали вступивший в силу закон о добровольчестве
Как отметил Метелев, документ устанавливает такие понятия, как «волонтёр» и «организатор волонтёрской деятельности», то есть определяет субъекты, для которых можно вводить меры поддержки и создавать условия труда.
«Мы проводили исследование и выяснили, что половина россиян выбирает слово «волонтёр», другая половина — «доброволец», и разделять эти сообщества нелогично, поэтому в законе эти понятия унифицируются», — рассказал он.
Метелев также сказал, что один из ключевых аспектов нового закона состоит в расширении полномочий власти всех уровней.
Кроме того, удобным нововведением названа Единая информационная система для волонтёров.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили расширить полномочия добровольцев.