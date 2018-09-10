В Кировской области обезвредили подозреваемых в торговле наркотиками в нескольких регионах

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В Кировской области обезвредили группу подозреваемых в торговле наркотиками в нескольких регионах, сообщает progorod43.ru со ссылкой на сайт областного УМВД России.
В Кировской области обезвредили подозреваемых в торговле наркотиками в нескольких регионах
  • © pixabay.com

По предварительной информации, 32-летний бывший сотрудник кировского УФСКН сформировал преступную группу, в которой были задействованы десятки человек, и координировал её действия.

В состав входили фасовщики, закладчики, операторы интернет-переписки, финансист, менеджер по кадрам.

Предполагается, что торговля велась не только в Кировской области, но и на территории Коми, Крыма и Приморья.

На данный момент задержаны пять подозреваемых. Подозреваемый в организации преступного сообщества и два активных участника заключены под стражу. Ещё двое отправлены под домашний арест.

Уголовное дело завели по статьям «Незаконный сбыт наркотических средств» и «Организация преступного сообщества или участие в нём».

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что суд вынес приговор двум жителям Севастополя по делу о незаконном сбыте наркотиков.

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