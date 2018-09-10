В Кировской области обезвредили подозреваемых в торговле наркотиками в нескольких регионах
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По предварительной информации, 32-летний бывший сотрудник кировского УФСКН сформировал преступную группу, в которой были задействованы десятки человек, и координировал её действия.
В состав входили фасовщики, закладчики, операторы интернет-переписки, финансист, менеджер по кадрам.
Предполагается, что торговля велась не только в Кировской области, но и на территории Коми, Крыма и Приморья.
На данный момент задержаны пять подозреваемых. Подозреваемый в организации преступного сообщества и два активных участника заключены под стражу. Ещё двое отправлены под домашний арест.
Уголовное дело завели по статьям «Незаконный сбыт наркотических средств» и «Организация преступного сообщества или участие в нём».
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что суд вынес приговор двум жителям Севастополя по делу о незаконном сбыте наркотиков.