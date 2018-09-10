В Госдуме прокомментировали заявление ФСБ о подготовке СБУ терактов в России совместно с ИГ

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Оксана Соломатина
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT прокомментировал информацию Центра общественных связей ФСБ о задержании члена ИГ*, который готовил убийство одного из лидеров самопровозглашённой Донецкой народной республики по заданию ВСУ.
В Госдуме прокомментировали заявление ФСБ о подготовке СБУ терактов в России совместно с ИГ
  • РИА Новости

«ФСБ сейчас провела очень тихую, но эффективную операцию. Это нельзя назвать рядовым предотвращением террористического акта. Это предотвращение теракта, идущее очень далеко. Потому что практически сейчас выявляется связь ИГИЛ с Украиной, непосредственно с СБУ. И можно говорить о том, что ИГИЛ мог получить заказ от них (спецслужб Украины. — RT) на устранение Захарченко», — отметил депутат.

Шхагошев напомнил о последствиях связи с террористическими организациями в других странах.

«Это известный почерк взаимодействия с террористическими организациями, например, в Соединённых Штатах. Но этот опыт сегодня перенимает Украина. Это очень плохо, потому что когда идёт взаимодействие с террористическими организациями, то рано или поздно это играет против тех, кто с ними заигрывает», — заключил он.

Федеральная служба безопасности России задержала на территории Смоленской области члена террористической организации «Исламское государство», который по заданию СБУ и «Правого сектора»** планировал убийство одного из лидеров ополчения самопровозглашённой Донецкой народной республики.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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