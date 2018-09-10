В Госдуме прокомментировали заявление ФСБ о подготовке СБУ терактов в России совместно с ИГ
- РИА Новости
«ФСБ сейчас провела очень тихую, но эффективную операцию. Это нельзя назвать рядовым предотвращением террористического акта. Это предотвращение теракта, идущее очень далеко. Потому что практически сейчас выявляется связь ИГИЛ с Украиной, непосредственно с СБУ. И можно говорить о том, что ИГИЛ мог получить заказ от них (спецслужб Украины. — RT) на устранение Захарченко», — отметил депутат.
Шхагошев напомнил о последствиях связи с террористическими организациями в других странах.
«Это известный почерк взаимодействия с террористическими организациями, например, в Соединённых Штатах. Но этот опыт сегодня перенимает Украина. Это очень плохо, потому что когда идёт взаимодействие с террористическими организациями, то рано или поздно это играет против тех, кто с ними заигрывает», — заключил он.
Федеральная служба безопасности России задержала на территории Смоленской области члена террористической организации «Исламское государство», который по заданию СБУ и «Правого сектора»** планировал убийство одного из лидеров ополчения самопровозглашённой Донецкой народной республики.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).