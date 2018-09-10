В Госдуме прокомментировали заявление ФСБ о подготовке СБУ терактов в России совместно с ИГ

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT прокомментировал информацию Центра общественных связей ФСБ о задержании члена ИГ*, который готовил убийство одного из лидеров самопровозглашённой Донецкой народной республики по заданию ВСУ.

«ФСБ сейчас провела очень тихую, но эффективную операцию. Это нельзя назвать рядовым предотвращением террористического акта. Это предотвращение теракта, идущее очень далеко. Потому что практически сейчас выявляется связь ИГИЛ с Украиной, непосредственно с СБУ. И можно говорить о том, что ИГИЛ мог получить заказ от них (спецслужб Украины. — RT) на устранение Захарченко», — отметил депутат.

Шхагошев напомнил о последствиях связи с террористическими организациями в других странах.

«Это известный почерк взаимодействия с террористическими организациями, например, в Соединённых Штатах. Но этот опыт сегодня перенимает Украина. Это очень плохо, потому что когда идёт взаимодействие с террористическими организациями, то рано или поздно это играет против тех, кто с ними заигрывает», — заключил он.

Федеральная служба безопасности России задержала на территории Смоленской области члена террористической организации «Исламское государство», который по заданию СБУ и «Правого сектора»** планировал убийство одного из лидеров ополчения самопровозглашённой Донецкой народной республики.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).