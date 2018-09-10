В России для поддержки многодетных семей предлагают ввести «детский стандарт»

В России предлагают ввести государственный стандарт уровня и качества жизни ребёнка («детский стандарт»), который включает базовый набор товаров и услуг для обеспечения качественной жизни детей в семьях.

Соответствующее обращение (есть в распоряжении RT) председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту России Владимиру Путину.

Общественник пояснил, что предлагаемая мера нужна прежде всего для поддержки многодетных семей и увеличения их количества. По словам Крупнова, такие семьи через рождение и воспитание большого числа детей в перспективе дают в разы больше работников, чем семьи с одним ребёнком. Тем самым они делают наибольший вклад в развитие страны и её экономики.

Однако на обеспечение высокого уровня жизни детей в многодетных семьях может не хватать родительских зарплат. По этой причине качество жизни детей в многодетных семьях зачастую в разы ниже, чем в семьях с одним ребёнком.

«В связи с этим представляется целесообразным законодательно ввести государственный стандарт уровня и качества жизни каждого ребёнка в Российской Федерации («детский стандарт») как фундаментальный механизм выравнивания базовых условий жизни российских детей и закрепление того факта, что многодетные семьи выполняют важнейшую государственную задачу и их поддержка — это стратегические инвестиции в приумножение нашего народа и развитие страны», — продолжает эксперт.

В такой стандарт общественник предлагает включить минимальные наборы товаров и услуг, необходимых для качественной жизни каждого ребёнка.

Например, базовый список продуктов питания и непродовольственных товаров, расходов на здравоохранение и дополнительное образование, ясли и детский сад, сборы в школу, транспорт, а также на отдых и культурный досуг. Кроме того, в перечень предлагается добавить необходимую жилищную площадь и наличие автомобиля.

Положение о «детском стандарте» следует внести в разрабатываемый законопроект о статусе многодетных семей, заключил Крупнов.

Ранее m24 сообщал, что в Москве предложили ввести бесплатные топливные карты для многодетных семей.