В Москве предложили ввести бесплатные топливные карты для многодетных семей

В Москве предложили рассмотреть возможность предоставления бесплатных топливных карт многодетным семьям, в которых воспитываются несовершеннолетние дети. Об этом сообщает m24.

Соответствующее обращение в правительство столицы направит межрегиональная правозащитная организация «Коллективная защита». Предполагается, что топливная карта позволит родителям бесплатно заправлять автомобиль на 20 литров ежемесячно.

«С учётом нынешних цен на бензин многодетным семьям эта помощь будет совсем не лишней. Ведь родителям приходится достаточно часто возить детей в поликлинику или школу. Между тем для такого мегаполиса, как Москва, не станет большой обузой поддержать родителей путём частичной оплаты расходов на топливо», — заявил один из авторов инициативы, адвокат Марат Аманлиев.

В середине сентября это предложение также рассмотрят на заседании Общественного консультативного совета политических партий при Мосгордуме, рассказала член совета Людмила Айвар.

По её словам, она готова поддержать данную инициативу.

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