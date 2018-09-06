В России предложили ввести дополнительные льготы для волонтёров

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В России предложили предоставить волонтёрам дополнительные льготы, сообщает «Парламентская газета».
В России предложили ввести дополнительные льготы для волонтёров
  • РИА Новости

Как заявил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов, он направит запрос первому замглавы администрации президента, председателю оргкомитета по проведению Года добровольца в России Сергею Кириенко, чтобы тот выразил мнение о целесообразности разработки соответствующих поправок в закон о волонтёрстве.

По словам сенатора, ввести новые льготы предложили представители добровольческих организаций Санкт-Петербурга. Так, они выступили за предоставление волонтёрам бесплатного входа в музеи и другие государственные или муниципальные учреждения культуры и отдыха.

Для руководителей таких организаций предложен льготный или полностью бесплатный проезд в общественном транспорте по территории региона.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Росприроднадзоре начали обучать волонтёров экологических постов.

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