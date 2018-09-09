Медведев оценил результаты «Единой России» на выборах в регионах

Премьер-министр России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев считает достойными результаты партии на выборах в единый день голосования.

«Каков предварительный результат? На мой взгляд, для партии он вполне достойный, партия выступила стабильно», — цитирует Медведева Интерфакс.

По предварительным, по его словам, данным, ЕР лидирует практически во всех законодательных органах тех субъектов, где проходили выборы.

Он отметил, что выдвинутые партией кандидаты на позиции высших должностных лиц субъектов федерации также выступили успешно.

Премьер добавил, что избирательная кампания проходила в сложных условиях, в том числе из-за обсуждений изменений пенсионного законодательства.

9 сентября в России прошёл единый день голосования. Граждане выбирали глав 22 регионов и депутатов законодательных собраний 16 регионов.