Владимир Васильев избран главой Дагестана

Депутаты Народного собрания избрали Владимира Васильева на пост главы республики Дагестан.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Общее число депутатов составляет 90 человек. Число депутатов, получивших бюллетени, — 86 человек, за Васильева проголосовали 77 депутатов», — сказал председатель счётной комиссии Фикрет Раджабов.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Артюхов избран губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа большинством голосов депутатов окружного заксобрания.

17 августа российский лидер Владимир Путин внёс на рассмотрение регионального заксобрания три кандидатуры на должность главы республики Дагестан: врио главы республики Владимира Васильева, заместителя председателя парламента Камила Давдиева и заместителя председателя Народного собрания Махмуда Махмудова.