Владимир Васильев избран главой Дагестана

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Депутаты Народного собрания избрали Владимира Васильева на пост главы республики Дагестан.
Владимир Васильев избран главой Дагестана
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Общее число депутатов составляет 90 человек. Число депутатов, получивших бюллетени, — 86 человек, за Васильева проголосовали 77 депутатов», — сказал председатель счётной комиссии Фикрет Раджабов. 

Ранее сообщалось, что Дмитрий Артюхов избран губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа большинством голосов депутатов окружного заксобрания.

17 августа российский лидер Владимир Путин внёс на рассмотрение регионального заксобрания три кандидатуры на должность главы республики Дагестан: врио главы республики Владимира Васильева, заместителя председателя парламента Камила Давдиева и заместителя председателя Народного собрания Махмуда Махмудова.

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