Дмитрий Артюхов избран губернатором ЯНАО

Дмитрий Артюхов избран губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа большинством голосов депутатов окружного заксобрания.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Было изготовлено 18 бюллетеней. За Артюхова Дмитрия Андреевича — 14 голосов», — сказал председатель счётной комиссии Игорь Герелишин.

Ранее российский лидер Владимир Путин внёс на рассмотрение регионального заксобрания три кандидатуры на пост главы ЯНАО: врио губернатора региона Дмитрия Артюхова, зампредседателя комитета заксобрания ЯНАО по социальной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александра Голубенко и директора ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» Виталия Лагутина.