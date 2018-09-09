Дмитрий Артюхов избран губернатором ЯНАО

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Дмитрий Артюхов избран губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа большинством голосов депутатов окружного заксобрания.
Дмитрий Артюхов избран губернатором ЯНАО
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Было изготовлено 18 бюллетеней. За Артюхова Дмитрия Андреевича — 14 голосов», — сказал председатель счётной комиссии Игорь Герелишин.

Ранее российский лидер Владимир Путин внёс на рассмотрение регионального заксобрания три кандидатуры на пост главы ЯНАО: врио губернатора региона Дмитрия Артюхова, зампредседателя комитета заксобрания ЯНАО по социальной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александра Голубенко и директора ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» Виталия Лагутина.

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