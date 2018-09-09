Источник: десять человек госпитализированы после ДТП с участием автобуса в Подмосковье

По меньшей мере десять человек госпитализированы после столкновения грузовика и автобуса в Каширском районе Подмосковья, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По уточнённым данным, госпитализированы десять человек. Ещё троим помощь оказана амбулаторно», — рассказали агентству.

Отмечается, что автобус следовал из Санкт-Петербурга в Махачкалу. В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье при столкновении автобуса и грузовика два человека погибли и 13 пострадали.

В июне портал Nation News передавал, что в аварии в Новосибирской области погибли четыре человека.