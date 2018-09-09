В Подмосковье при столкновении автобуса и грузовика два человека погибли и 13 пострадали

В результате столкновения автобуса с грузовиком в Каширском районе Московской области два человека погибли, ещё 13 пострадали. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.

«На 137-м км федеральной автодороги М-6 «Каспий» столкнулись автобус и грузовик. По предварительным данным, погибли два человека, 13 госпитализированы», — цитирует его РИА Новости.

В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что автомобиль Volkswagen Polo совершил наезд на группу пешеходов на Новочеркасском бульваре в Москве.

Также URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с двумя автомобилями погибли четыре человека.