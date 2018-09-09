В Подмосковье при столкновении автобуса и грузовика два человека погибли и 13 пострадали
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«На 137-м км федеральной автодороги М-6 «Каспий» столкнулись автобус и грузовик. По предварительным данным, погибли два человека, 13 госпитализированы», — цитирует его РИА Новости.
В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось, что автомобиль Volkswagen Polo совершил наезд на группу пешеходов на Новочеркасском бульваре в Москве.
Также URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с двумя автомобилями погибли четыре человека.