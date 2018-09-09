В Подмосковье при столкновении автобуса и грузовика два человека погибли и 13 пострадали

Короткая ссылка
В результате столкновения автобуса с грузовиком в Каширском районе Московской области два человека погибли, ещё 13 пострадали. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.
В Подмосковье при столкновении автобуса и грузовика два человека погибли и 13 пострадали
  • © МЧС России

«На 137-м км федеральной автодороги М-6 «Каспий» столкнулись автобус и грузовик. По предварительным данным, погибли два человека, 13 госпитализированы», — цитирует его РИА Новости.

В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что автомобиль Volkswagen Polo совершил наезд на группу пешеходов на Новочеркасском бульваре в Москве. 

Также URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с двумя автомобилями погибли четыре человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить