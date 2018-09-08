В Удмуртии снизилось число случаев незаконной рубки леса

Число случаев незаконной вырубки леса в Удмуртии снизилось за семь месяцев 2018 года на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом было заявлено на выездном заседании межведомственной комиссии по борьбе с незаконными заготовкой, транспортировкой, переработкой и реализацией древесины.

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За отчётный период зарегистрировано 65 инцидентов, сообщает интернет-издание «Сусанин». Нанесённый лесному фонду ущерб — 24,1 млн рублей, что на 10% меньше, чем показатели прошлого года. На территории региона систематически патрулируют леса и проводят межведомственные операции. Что касается браконьерства, то за 2018 год выявлено 175 нарушений. Ущерб оценивается в сумму, превышающую 1,8 млн рублей, передаёт ИА «Удмуртия». Ранее сообщалось, что Балаклавский районный суд Севастополя вынес приговор в отношении 22-летнего мужчины по делу о незаконной вырубке краснокнижного можжевельника.