В Удмуртии снизилось число случаев незаконной рубки леса
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За отчётный период зарегистрировано 65 инцидентов, сообщает интернет-издание «Сусанин».
Нанесённый лесному фонду ущерб — 24,1 млн рублей, что на 10% меньше, чем показатели прошлого года.
На территории региона систематически патрулируют леса и проводят межведомственные операции.
Что касается браконьерства, то за 2018 год выявлено 175 нарушений. Ущерб оценивается в сумму, превышающую 1,8 млн рублей, передаёт ИА «Удмуртия».
Ранее сообщалось, что Балаклавский районный суд Севастополя вынес приговор в отношении 22-летнего мужчины по делу о незаконной вырубке краснокнижного можжевельника.