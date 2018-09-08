В Удмуртии снизилось число случаев незаконной рубки леса

Короткая ссылка
Число случаев незаконной вырубки леса в Удмуртии снизилось за семь месяцев 2018 года на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом было заявлено на выездном заседании межведомственной комиссии по борьбе с незаконными заготовкой, транспортировкой, переработкой и реализацией древесины.
В Удмуртии снизилось число случаев незаконной рубки леса
  • ©pixabay.com

За отчётный период зарегистрировано 65 инцидентов, сообщает интернет-издание «Сусанин».

Нанесённый лесному фонду ущерб — 24,1 млн рублей, что на 10% меньше, чем показатели прошлого года.

На территории региона систематически патрулируют леса и проводят межведомственные операции.

Что касается браконьерства, то за 2018 год выявлено 175 нарушений. Ущерб оценивается в сумму, превышающую 1,8 млн рублей, передаёт ИА «Удмуртия».

Ранее сообщалось, что Балаклавский районный суд Севастополя вынес приговор в отношении 22-летнего мужчины по делу о незаконной вырубке краснокнижного можжевельника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить