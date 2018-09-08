Кирилл Вышинский получил премию Союза журналистов России «Камертон»
- РИА Новости
«В этом году жюри подавляющим большинством голосов приняло решение наградить премией «Камертон» Вышинского Кирилла Олеговича», — сообщил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв.
СЖР ежегодно вручает премию в Международный день солидарности журналистов.
Среди номинантов также были Всеволод Богданов, Елена Милашина и Алексей Симонов.
Премия «Камертон» была учреждена 30 августа 2013 года, в день рождения Анны Политковской.