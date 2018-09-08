Кирилл Вышинский получил премию Союза журналистов России «Камертон»

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Союз журналистов России (СЖР) наградил арестованного на Украине руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского премией «Камертон» имени Анны Политковской. Об этом передаёт РИА Новости.
Кирилл Вышинский получил премию Союза журналистов России «Камертон»
  • РИА Новости

«В этом году жюри подавляющим большинством голосов приняло решение наградить премией «Камертон» Вышинского Кирилла Олеговича», — сообщил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

СЖР ежегодно вручает премию в Международный день солидарности журналистов.

Среди номинантов также были Всеволод Богданов, Елена Милашина и Алексей Симонов.

Премия «Камертон» была учреждена 30 августа 2013 года, в день рождения Анны Политковской.

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