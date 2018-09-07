Вышинского номинировали на премию Союза журналистов России

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Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский стал одним из номинантов на премию Союза журналистов России «Камертон» имени Анны Политковской. Об этом сообщается на сайте СЖР.
Вышинского номинировали на премию Союза журналистов России
  • РИА Новости

Как отмечается, также среди номинантов Всеволод Богданов, Елена Милашина и Алексей Симонов.

Церемония награждения пройдёт 8 сентября, в Международный день солидарности журналистов, в Большом зале Московской консерватории им. Чайковского.

Премия «Камертон» была учреждена 30 августа 2013 года, в день рождения убитой журналистки Политковской.

Вышинский больше 100 дней находится под арестом на Украине. 6 сентября Херсонский городской суд продлил ему арест до 4 ноября.

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