Вышинского номинировали на премию Союза журналистов России
- РИА Новости
Как отмечается, также среди номинантов Всеволод Богданов, Елена Милашина и Алексей Симонов.
Церемония награждения пройдёт 8 сентября, в Международный день солидарности журналистов, в Большом зале Московской консерватории им. Чайковского.
Премия «Камертон» была учреждена 30 августа 2013 года, в день рождения убитой журналистки Политковской.
Вышинский больше 100 дней находится под арестом на Украине. 6 сентября Херсонский городской суд продлил ему арест до 4 ноября.