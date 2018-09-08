Кузнецова обсудила с губернатором Оренбургской области вопрос защиты детей

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Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова обсудила вопрос защиты детей с губернатором Оренбургской области Юрием Бергом, сообщает RIA56.
Кузнецова обсудила с губернатором Оренбургской области вопрос защиты детей
  • РИА Новости

Как заявила Кузнецова, за последние четыре года в регионе удвоилось количество многодетных семей.

Кроме того, омбудсмен оценила работу по сохранению коррекционных школ.

«Я не могла пропустить такое важное событие, как молодёжный форум «Евразия». Важно слышать запрос молодёжи, чувствовать современные тенденции, запрос на профориентацию, на поиск жизненных целей, дать возможность и создать условия для самореализации молодым людям», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Кузнецова решила провести урок доброты в одной из школ Новгородской области.

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