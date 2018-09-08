Эксперт оценил заявление РПЦ об общении с Константинополем в случае получения УПЦ автокефалии

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский прокомментировал в беседе с RT заявление Российской православной церкви о том, что она может разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае, если Украинской церкви будет дарована автокефалия.

«Да, украинцы существенно усилят позиции Константинопольского патриархата, который таким образом прибирает к рукам эту территорию. Но это не будет признано и может привести к серьёзным столкновениям. Украинские радикалы... будут спровоцированы на атаки против собственности УПЦ. А верующие станут защищаться, значит, будут столкновения. У радикалов на руках оружие и это может привести к серьёзным последствиям», — считает эксперт.

Погребинский также добавил, что решение о предоставлении автокефалии ещё не принято, но в любом случае это «серьёзный вызов».

Ранее в РПЦ заявили, что отношения с Константинопольским патриархатом будут разорваны в случае, если Украинской церкви предоставят автокефалию.